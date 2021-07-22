Katar'dan Yemen'e 100 milyon dolarlık destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yemen'deki "kıtlığı önleme" çabalarına 100 milyon dolar tahsis etmeye karar verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'deki kıtlığı önleme ve gıda güvenliğini destekleme çabalarına destek olarak 100 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi. Bu miktar ile Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi amacıyla gerçekleştirilen BM'nin acil insanı yardım programlarının destekleneceği aktarıldı. AA

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