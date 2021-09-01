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1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Katar: Taliban'ı tecrit etmek Afganistan'daki istikrarsızlığı artırır

01 Eylül 2021, Çarşamba 10:02
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın tecrit edilmesinin istikrarsızlığı daha fazla artıracağı uyarısında bulundu. Al Sani, diğer ülkelere Afganistan’ın sosyoekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümü için Taliban ile temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Katar, 2013 yılından bu yana Taliban’ın siyasi ofisine ev sahipliği yapıyor.

Katar Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşı ile gerçekleşen görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Eğer koşullar öne sürmeye başlayıp, ilişkiye girmediğimiz takdirde, güç boşluğu oluşur. ‘Burada sorulması gereken kim güç boşluğunu dolduracak?’ Biz temasa geçmeden güvenlik veya sosyoekonomik alanında gerçek ilerlemeye ulaşamayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Katarlı bakan, Taliban’ın Afganistan’da herkesi kapsayacak bir hükümet kurma sözü verdiğini hatırlattı.

Taliban’ı daha önce 20 yıl tecritte tutmanın ülkeyi bu hale getirdiğini iddia eden Al Sani, Taliban’ın Kabil'de kontrolü sağladığından bu yana tahliyeler ve terörle mücadele konusunda olumlu sonuçlar alındığını ileri sürdü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Katar, Taliban, tecrit, Afganistan
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  • Toygar

    1.9.2021 10:14:08

    Taliban, helikopterden adam sallandırarak mı yapacakmış bu "herkesi kapsama" işini?

Risale-i Nur Külliyatı

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Katar: Taliban'ı tecrit etmek Afganistan'daki istikrarsızlığı artırır

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