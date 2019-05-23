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23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Katarlı medya devine rüşvet soruşturması

23 Mayıs 2019, Perşembe 17:37
Türkiye'de Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin de Al Obaidly'ye yakın bir isim ve Katar için yapılan tanıtım ve saha çalışmalarına aşina olması sebebiyle soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendiği belirtildi.

28 Mart tarihinde açılan soruşturmada Al Obaidly ve el Halifi isimlerinin yanı sıra Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Eski Başkanı Senegalli Lamine Diack'ın ise pasif olarak rüşvet olayına karıştığı iddiaları bulunuyor. Lamine Diack hakkında daha önce 2015 yılında rüşvet ve kara para aklama suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı.

Associated Press'in (AP) haberine göre 2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonaları'nın Katar'da düzenlenmesi için IAAF yetkililerine Katar yatırımcılarının hesabından 3,5 milyon dolar transfer edildi. Katar 2017'deki organizasyonu Londra'ya kaptırsa da 2019'daki şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Fransız Le Monde gazetesi Kasım 2016'da konuyla ilgili bazı belgeleri yayımlamıştı.

El Obaidly: İddialar tamamıyla asılsız

PSG Başkanı Nasır el-Halifi'ye yakınlığıyla bilinen ve aynı zamanda PSG Yönetim Kurulu üyesi olan Yusuf el Obaidly yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ön görüşmeye kendi isteğimle katıldım. İddialar tamamıyla asılsız ve kanıtlanmamış olsa da büyük oranda medyaya sızmış durumda. Herhangi bir şüpheye yer vermemek açısından iddiaları tamamıyla reddediyorum. Kanun hükümleri çerçevesi içerisinde tüm bu iddialara karşı da savaşacağız." diye konuştu.

Yusuf el Obaidly'nin avukatı Jean-Didier Belot, mahkeme heyetinin ihale öncesi ödenen meblağı ticari bir faaliyet olarak görmediğini dile getirerek "İhale öncesi ön ödeme yapmak olağan dışı bir şey değil. Ancak dava yargıcı bunun rüşvet olduğuna inanıyor. Çünkü bu para, 'geri ödemesiz' şekilde verilmiş. Bu yolsuzluk değil. Sadece aldığımız bir risk." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Katar, medya devi, soruşturma, rüşvet
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