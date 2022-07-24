Katliam itirafı

Askeri yönetim kontrolündeki Myanmar’da askerler, sivillere yönelik katliamlarını, işkenceleri ve köy yakmalarını itiraf etti. Güvenlik nedeniyle takma isim kullanılan 6 askerin tamamı baskın yaptıkları köylerdeki evleri yaktığını söyledi. Askerler, dahil oldukları vahşet konusunda üstlerinden emir aldıklarını iddia etti.

Ordu, geçen yıl Aung San Suu Çii liderliğindeki seçilmiş hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından, silahlı sivil ayaklanmaları bastırmaya çalışıyor. 20 Aralık 2021’de Myanmar’ın merkezindeki Yae Myet köyünü üç helikopterle kuşatan ordunun, erkek, kadın ve çocuk ayırt etmeden ateş açtığını en az 5 farklı kişi olayları anlattı. Onbaşı Aung, askerlerin köyün çevresindeki evleri ateşe verdiğini ve kendisinin de 4 ev yaktığını söyleyerek, “Emir, gördüğünüz her şeyi vurmaktı.” dedi. Mayısta bir manastırda saklanan sivilleri öldüren bir taburun parçası olduğunu belirten Maung Oo isimli asker, “Masum insanlara işkence etmemi, yağma yapmamı ve öldürmemi emrettiler.” ifadelerini kullandı. Oo, en üzücü şeyin ise yaşlı insanları ve kadınları öldürmek olduğunu itiraf etti. Öte yandan, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, on binlerce kişi yerinden edildi. AA

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