Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Hint askeri öldü, biri yaralandı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafından Uri Askeri Üssü'ne yapılan havan atışları sonucunda 2 askerin öldüğü bir askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bu saldırı 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, Hint askerlerinin dün açtığı ateşte ise bir sivil ölmüş, bir sivil yaralanmıştı. AA

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