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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Keşmir Hindistan’ın iç meselesi değil

16 Ocak 2021, Cumartesi 22:01
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz milletvekillerinin Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’e yönelik son açıklamalarının Keşmir’in Hindistan’ın iç meselesi değil, uluslar arası bir tartışma konusu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Kureyşi, başşehir İslamabad’da yaptığı açıklamada, İngiliz milletvekillerinin Cammu Keşmir’e ilişkin parlamentodaki açıklamalarına dikkati çekerek, bu durumun Hindistan’ın gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirtti. Cammu Keşmir’deki durumun oldukça kötü olduğuna ve binlerce kişinin yasal süreçlere aykırı şekilde cezaevinde tutulduğuna işaret eden Kureyşi, “İngiliz milletvekillerinin Hindistan’ın işgali altındaki Cammu Keşmir’e yönelik son açıklamaları, Keşmir’in Hindistan’ın iç meselesi değil, uluslar arası bir tartışma olduğunu açıkça ortaya koydu.” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Keşmir, Hindistan, iç mesele
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