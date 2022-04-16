Kiev'de şiddetli patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de günün erken saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu, ülke genelinde sirenler çaldı. Halk uzun bir aradan sonra ilk defa sabah saatlerinde sirenle uyandı.

Reuters haber ajansının Rus haber ajansından aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de duyulan patlama seslerinin nedeninin hava saldırıları olduğunu doğruladı. Kiev'de uzun zamandır gündüz ilk defa sirenler çalıyor. Kiev Belediye Başkanı, sirenlerin devam ettiğini, başkentten ayrılanların kendi güvenlikleri için henüz dönmemesini istedi. Patlamalarda yaralananlar olduğunu teyit ederken rakam vermedi. Kiev ve Lviv yakınlarında gerçekleşen patlamalar için sağlık ve kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor.

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