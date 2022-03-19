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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kievliler metro istasyonlarına sığınıyor

19 Mart 2022, Cumartesi 12:04
Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarındaki artış nedeniyle çok sayıda Ukraynalı, yeniden güvenli liman olarak gördükleri metro istasyonlarında kalmaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından çok sayıda Ukraynalı, bombardımanlardan korunmak için kentlerdeki metro istasyonlarına sığındı.

Savaşın ilk günlerinde Kiev'deki metro istasyonlarına sığınan kalabalıkların oluşturduğu görüntü dünyanın dikkatini çekmiş; savaşın ilk günlerinde binlerce kişi, oldukça derin ve doğal sığınak olarak kullanılan istasyonlarda konaklamıştı.

Rusya'nın bu ayın ilk haftasında Kiev'e saldırılarında düşüş yaşanması ve kent sakinlerinin yaklaşık yarısının Kiev'den ayrılmasıyla metro istasyonlarındaki kalabalık, gözle görülür şekilde azaldı. Ancak hafta başından itibaren Rusya'nın Kiev'e saldırıları yeniden arttı.

Daha çok sivil bölgeleri hedef alan bu saldırılar nedeniyle başkenti terk etmek istemeyen Kievliler, yeniden metro istasyonlarının yolunu tuttu.

Kiev merkezde bulunan Syrets metro istasyonu, Kievlilerin Rus bombardımanından kaçmak için kullandıkları sığınaklardan biri.

Buraya sığınanların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde olduğu Kiev'de, burada kalanlar yanlarında getirdikleri süngerleri ve battaniyeleri yere sererek uyumak zorunda kalıyor.

Şanslı olanlar istasyondaki metro vagonlarında yer bulabilmiş. İstasyonda kalanlar soğuktan korunabilmek için kat kat elbise giydiklerini söylüyor.

Burada kalanların başta yemek olmak üzere çoğu ihtiyaçları, Ukraynalı gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Savaşın ne olduğunu kavrayamayacak çocuklar buradaki arkadaşlarıyla oyun oynuyor.

İstasyona yeniden sığınanlar olduğu gibi savaşın başından bu yana metro istasyonunda kalan aileler de var.

AA

Etiketler: Kiev, metro
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