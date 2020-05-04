KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı bitti

KKTC'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi. KKTC Bakanlar Kurulunun 29 Nisan'da aldığı karara göre, gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son buldu. Kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla özellikle başkent Lefkoşa'nın caddelerindeki insan ve araç yoğunluğu dikkati çekti. Yasağın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kapalı olan birçok iş yeri de Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca açıldı. Kamu binaları ve özel sektördeki iş yerlerinde salgınla ilgili alınması gereken hijyen ve temizlik önlemleri KKTC Sağlık Bakanlığı ekiplerince denetlenecek. AA

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