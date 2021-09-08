Kölelik yanlısı generalin heykelİ yıkıldı

ABD’de 1861-1865’teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri’ne bağlı Güney eyaletlerinin başşehri olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee’ye ait heykel dün yıkıldı.

ABD’de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor. Charlottesville’deki Konfederasyon ordusu komutanı Robert E. Lee, ülke tarihindeki en büyük kölelik yanlısı askerlerden olarak biliniyor. Kendisi de köle sahibi olan General Robert E. Lee, 1861 ile 1865 arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsızlığını ilân eden güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu. AA

Okunma Sayısı: 313

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.