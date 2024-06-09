Kolombiya İsrail’e ihracatı durdurdu

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımlandı.
Kolombiya hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle, bu ülkeye kömür ihracatını durdurma kararı aldığını bildirdi. Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.
Kararnamede, İsrail’in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, Gazze’ye saldırıların devam ettiği müddetçe İsrail’e kömür ihracatının yapılmayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Petro da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Soykırım durdurulana kadar İsrail’e kömür ihracatını askıya alacağız.” ifadesini kullandı.
AA