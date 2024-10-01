'Konum bilgisi İranlı ajandan'

Fransa’da yayın yapan Le Parisien gazetesi, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yerini İsrail’e İranlı bir ajanın bildirdiğini ileri sürdü.

Gazeteye konuşan Lübnanlı güvenlik kaynağı, suikast öncesi Nasrallah’ın konumunun İranlı ajan tarafından teyit edildiğini aktardı. Habere göre İranlı ajan, Nasrallah’ın Dahiye’de bulunan Hizbullah karargahına gitmeyi planladığını İsrail’e bildirdi. Saldırıdan birkaç saat önce Nasrallah’ın konumuna ilişkin istihbaratı İsrailli yetkililere ileten ajan, Hizbullah liderinin Dahiye’ye ne zaman ulaşacağını da paylaştı. Le Parisien’in aktardığına göre, Nasrallah söz konusu konuma ulaşana kadar F-35 savaş uçakları Lübnan hava sahasında bekletildi.

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