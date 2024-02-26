Konuşmayı bırakın, ABD’ye baskı yapın

Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh, Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaları için ABD’ye baskı yapmaları ve açıklamalarla yetinmemeleri çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, “İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi’nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları” temasıyla İstanbul’da yapıldı.

Burada konuşan Rudeineh, Filistinlilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini belirtirken “Gazze, Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İsrail, Filistinlilere karşı hiçbir savaşı kazanamayacak. Bizim irademiz, kararlılığımız ve kutsallarımız var. Teslim olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Rudeineh, İsrail’in Filistin’in kutsallarına yönelik saldırılarının, aslında tüm Arap ve İslam ülkelerinin kutsallarına yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti. Rudeineh, Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaları için ABD’ye baskı yapmaları ve açıklamalarla yetinmemeleri çağrısında bulundu.Kudüs ve diğer kutsal mekanların saldırı altında olduğunu söyleyen Rudeineh, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.” diye konuştu.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da “işgalci İsrail”in Filistinlilere yönelik işlediği suçlara ilişkin belge toplamak amacıyla Medya Gözlemevi’nin kurulacağını söyledi. Taha, bu gözlemevinin “işgalci İsrail”in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yaptığı hukuk ihlalleri hakkında belge toplamayı hedeflediğini kaydetti.