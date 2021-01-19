Kovid-19 sebepli seyahat yasağını bazı ülkeler için kaldırdı

ABD Başkanı Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı seyahat yasağını kaldırdığını açıklarken, Biden, söz konusu yasağı uygulamaya devam edeceği açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karara imza attı. Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyeceğini anımsattı. CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti. Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu. AA

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