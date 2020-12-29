"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

29 Aralık 2020, Salı 00:26
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyon 364 bini, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 776 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 484 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 589 bini, Hindistan'da 10 milyon 224 bini, Brezilya'da 7 milyon 486 bini ve Rusya'da 3 milyon 78 bini aştı.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılar yapıldı.

Finlandiya ve Norveç'te Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Sırbistan'da yeni yıl kutlamalarına ilişkin organizasyonlar yasaklanırken, kafe ve restoranların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yerel saatle 18.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.

Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak

İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar akşamından itibaren iki haftalık karantinaya girdi.

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao'nın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Malezya hükümeti, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen virüs belirtisi göstermeyen kişilerin artık hastanelerde değil, evlerinde karantinaya alınacağını açıkladı.

Güney Kore'de Kovid-19'un daha hızlı yayılabilen mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, mutasyona uğraşmış virüsün, 22 Aralık'ta İngiltere'den Güney Kore'ye gelen 3 kişilik bir ailede tespit edildiğini duyurdu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla ilgili haberler yapan Çinli gazeteci, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırgızistan'da, 18 Mart'ta Kovid-19 görülmesinin ardından kapatılan tiyatrolar yeni yıl kutlamaları öncesinde tekrar açıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Kovid-19'a karşı Pfizer/BioNTech aşısından 2 milyon doz talep ettiklerini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 451
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Evlenme başvurularına ilişkin yeni düzenleme yapıldı

    Kovid-19 aşıları yarın getirilecek

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Sefalet ücreti

    2021’de gündem seçim olacak

    Faiz de demokrasi ve hukuk sorunu

    Beşiktaş, Sivasspor'u 3 golle geçti

    Yemen savaşı 2021'de bitmeli

    Bakan Koca: Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

    'Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz'

    ABD'de son 24 saatte 143 bin vaka ve 1249 ölüm gözlemlendi

    Çıplak arama iddialarının üzerine gidilsin

    Şehit Uzman Çavuş Özbent dualarla uğurlandı

    Asgari geçim indirimi rakamları da belli oldu

    'Türkiye ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzalayacak'

    Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna yığınak yapıyor

    Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 30 bini geçtiği Almanya’da son durum?

    Türk-İş yeni asgari ücrete tepki gösterdi

    Koronavirüsle ilgili haber yapan Çinli gazeteci hakkında hapis kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin hata yapma lüksü yok
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Vatan haini” damgası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Masumlar daha çok değil mi?
    Cevher İLHAN

    AİHM kararlarına uymamak…
    Ahmet BATTAL

    Sünnet çocuğundan, azıcık ucundan…
    Osman ZENGİN

    Polis ve jandarma kontrolleri...
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler mürted sayılır?
    Faruk ÇAKIR

    “Büyük Türkiye” ne zaman?
    Genel

    Sefalet ücreti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.