Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyon 364 bini, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 776 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 484 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 589 bini, Hindistan'da 10 milyon 224 bini, Brezilya'da 7 milyon 486 bini ve Rusya'da 3 milyon 78 bini aştı. ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı. Almanya'da salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı. Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılar yapıldı. Finlandiya ve Norveç'te Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandı. İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Sırbistan'da yeni yıl kutlamalarına ilişkin organizasyonlar yasaklanırken, kafe ve restoranların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yerel saatle 18.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi. Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar akşamından itibaren iki haftalık karantinaya girdi. Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao'nın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Malezya hükümeti, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen virüs belirtisi göstermeyen kişilerin artık hastanelerde değil, evlerinde karantinaya alınacağını açıkladı. Güney Kore'de Kovid-19'un daha hızlı yayılabilen mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, mutasyona uğraşmış virüsün, 22 Aralık'ta İngiltere'den Güney Kore'ye gelen 3 kişilik bir ailede tespit edildiğini duyurdu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla ilgili haberler yapan Çinli gazeteci, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kırgızistan'da, 18 Mart'ta Kovid-19 görülmesinin ardından kapatılan tiyatrolar yeni yıl kutlamaları öncesinde tekrar açıldı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Kovid-19'a karşı Pfizer/BioNTech aşısından 2 milyon doz talep ettiklerini bildirdi. AA

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