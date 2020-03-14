Kuveyt'te ezan değişti

Orta Doğu'da en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda verilen fetvada cuma namazlarının da ikinci bir duyuruya kadar camilerde kılınmayacağı belirtildi. Diğer yandan ülkedeki camilerde ezan da fetvaya uygun olarak değiştirildi. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda müezzinlerin ezanın sonuna "Evinizde namaz kılın" sözlerini eklediği duyulabiliyor. Euronews Türkçe

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