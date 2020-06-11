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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki

11 Haziran 2020, Perşembe 14:44
Kuzey Kore, Koreler arası ilişkilerde başka ülkelerin bir şey söylemeye yetkisi olmadığını ve ABD’nin, başkanlık seçimleri sorunsuz geçmesini istiyorsa kendi içişleriyle ilgilenmesi gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Departmanı Genel Direktörü Kwon Jong Gun, Washington yönetiminin Koreler arası ilişkilerine yönelik son açıklamalarına tepki gösterdi. 

Kwon, "Hiç kimsenin Koreler arası ilişkilerde bu veya şu şekilde bir şey söyleme yetkisi yoktur." dedi.

"ABD diğerlerinin işlerine burnunu sokarsa uğraşması zor, nahoş bir şeyle karşılaşabilir"

"İğrenç olan şeyin ABD’nin, Koreler arası ilişkilerde herhangi bir iyileşme işareti olduğunda huzursuz hissetmesi ve ilişkiler daha kötü olursa diye çok endişeliymiş gibi davranması olduğunu" belirten Kwon, şunları kaydetti:

"Eğer ABD, siyasi karmaşasının en kötü olduğu bir dönemde kendi işleriyle ilgilenmekten çok pervasız açıklamalarıyla diğerlerinin işlerine burnunu sokarsa uğraşması zor, nahoş bir şeyle karşılaşabilir."

Kwon, ABD’nin korkunç bir şey tecrübe etmek istemiyorsa dilini ve zihnini önce kendi işlerinde tutması gerektiğini vurgulayarak "Bu sadece ABD'nin çıkarları için değil, yakında yapılacak başkanlık seçimlerinin de sorunsuz geçmesi için iyi olur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığıdan bir yetkili salı günü Kuzey Kore’nin Güneye Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceği açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, ABD, sert tepki
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