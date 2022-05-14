Kuzey Kore'den salgına karşı 'topyekün savaş' ilanı

Kuzey Kore, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana dün ilk kez ülkede virüs kaynaklı ölüm açıkladıktan bir gün sonra hastalığa karşı 'topyekün savaş' çağrısı yaptı.

Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede hastalığın bulunmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, dün virüs kaynaklı ilk ölümler açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da cumartesi günü yaptığı açıklamada yaparak, Kovid-19'un yayılmasının ülkesini "büyük kargaşaya" sürüklediğini söyledi. Kuzey Kore'de Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm daha duyurulmasının ardından Devlet Başkanı Kim, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre iktidardaki İşçi Partisi'nin acil toplantısında konuşan Kim, "Kötü huylu salgının yayılması, kuruluşundan bu yana ülkemizin üzerine düşen büyük bir kargaşa" ifadelerini kullandı. İşçi Partisi'nin acil toplantısında 280 binden fazla kişinin 'ateşli hastalık' tedavisi gördüğü ve bunlardan 27'sinin öldüğü belirtildi. Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programınca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti. Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.