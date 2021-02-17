Kuzey Kore’ye aşı hırsızılığı suçlaması

Güney Kore, Kuzey Kore’yi Pfizer'ın Kovid-19 aşı verilerini hacklemeye çalışmakla suçladı.

Kovid-19 aşı verileri bilgisayar korsanlarının iştahını kabartıyor. Güney Koreli istihbarat yetkilileri Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ABD ilaç şirketi Pfizer'den Kovid-19 aşı teknolojisini çalmaya çalıştığını öne sürdü. "Verileri satmak için istiyor" iddiası Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin koronavirüs aşısı geliştiren Güney Koreli ilaç şirketlerine de sızma girişimlerinin engellendiğini açıkladı. İstihbarat yetkilileri tarafından, Kuzey Koreli korsanların, Kovid-19 aşılarıyla ilgili verileri, aşı geliştirmekten çok satmak için kullanacağı öne sürüldü. Bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz yıl, Johnson&Johnson, Novavax ve AstraZeneca da dahil en az 9 ilaç şirketine daha siber saldırı düzenlediğinden şüphelenildiği vurgulandı. Henüz tek bir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore’nin önümüzdeki haftalarda iki milyon doz AstraZeneca-Oxford aşısı alması bekleniyor.

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