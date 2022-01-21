Lavrov: Ukrayna’ya saldırma niyetinde değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya, Ukrayna halkı için bir tehdit değildir" ifadelerini kullandı. Lavrov, Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını defalarca söylediklerini ifade etti. Lavrov ayrıca ABD'nin gelecek hafta Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı yanıt vereceğini söyledi. Moskova yönetimi bir süre önce ABD ve NATO'ya yazılı olarak güvenlik taleplerini iletmişti. AA

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