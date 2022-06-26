LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran’da açıklanacağını söyledi.

Sınav sonuçları, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran’da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak. AA

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