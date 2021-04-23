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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

'Libya açıklarında son bir kaç günde 172 göçmen ölmüş olabilir'

23 Nisan 2021, Cuma 13:00
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında son birkaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin ölmüş olabileceğini bildirdi.

Libya açıklarında göçmen trajedisi devam ediyor: En az 100 göçmen daha öldü

 

Cenevre merkezli IOM'in Twitter hesabından dün gece yapılan açıklamada, Akdeniz'deki deniz kazalarında en az 100 düzensiz göçmenin öldüğüne dair raporlar olduğunu duyurmuştu.

IOM Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu kazalara ilişkin soruları cevapladı.

Msehli, düzensiz göçmenleri taşıyan en az 3 ayrı lastik botun Libya'dan Akdeniz'e açıldığını bu botlardan birinin iki gün önce Libya sahil güvenliğince geri çevrildiğini ama bu botta iki kişinin öldüğünü aktardı.

130 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci lastik botun ise enkazına ulaşıldığını belirten Msehli, Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS'un kaza yerine vardığında onlarca cesedin yüzdüğüne tanık olunduğunu kaydetti.

Msehli, 40 kişiyi taşıyan üçüncü lastik botun ise kaybolduğunu ve bottaki tüm düzensiz göçmelerin ölmesinden endişe edildiğini vurguladı.

Akdeniz'de ölümler geçen yıla göre 3 kat arttı

Böylelikle 3 lastik botta meydana gelen kazada 172 düzensiz göçmenin öldüğüne inandıklarını belirten Msehli, isim vermeden, arama kurtarma çağrılarını karşılıksız bırakan ülkeleri eleştirdi.

Msehli, Akdeniz'de bu yıl geçen yıla göre ölen düzensiz göçmen sayısının 3 misli arttığına işaret ederek son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz'de ölen düzensiz göçmen sayısının 500'e yaklaştığını kaydetti.

Lastik botun enkazına dün ulaşılmıştı

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’den dün gece yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanılmıştı.

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşılmıştı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkati çekilmişti.

STK'nın açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350'den fazla kişinin öldüğü belirtilmişti.

AA

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