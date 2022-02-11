Libya Başbakanı: Görevimin başındayım

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu belirtti.

"Libya el-Ahrar" kanalına konuşan Dibeybe, Fethi Başağa'nın, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan seçildiği açıklamasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Meclisinin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu kaydeden Dibeybe, "Önceden olduğu gibi şimdi de Libyalıların yeni bir savaşa sürüklenmesini reddediyorum. Trablus halkı kendisini savunacaktır." dedi.

Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin de konuşan Dibeybe, bunun, saldırıyı gerçekleştirmesi ve hızlıca olay yerinden ayrılması istenen kiralık iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi dün eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa'yı oy çokluğu ile başbakan olarak seçmişti.

Gece geç saatlerde Trablus Mitiga Havalimanı'na gelen Başağa basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını ifade ederek, "Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz." demişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) gelen açıklamada da örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığı bildirilmişti.

Mısır Dışişleri, Libya'da başbakanın Başağa olarak seçilmesinden "Mısır’ın memnuniyet duyduğunu" bildirmişti.

Arap Birliğinden Başağa'nın seçilmesinden yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamada "Libya'daki gelişmelerden endişe duyulduğu" kaydedilmişti.

Başbakan Dibeybe ise 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "görevini ancak seçilmiş bir yönetime devredeceğini" ifade etmişti.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Dibeybe hükümetinin meşruiyeti tartışma konusu olmuştu.