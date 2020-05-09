Libya'da Hafter milislerinden roketli saldırı: 6 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin bazı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 6 sivilin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Saldırıda başkentteki Mitiga Havalimanı'nın da hedef alındığı vurgulanan açıklamada, iki yolcu uçağının büyük zarar gördüğü, Ilyushin tipi bir kargo uçağının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve özel bir şirkete ait yolcu uçağının da yandığı belirtildi.

Açıklamada, "savaş suçu" sayılabilecek ve uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılabilecek bu suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da aktarıldı.