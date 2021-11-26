Libya’da parlamento seçimlerine 2 bin 241 aday

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık’ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için toplam aday sayısının 2 bin 241 olduğunu duyurdu.

Komisyonun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Bütün seçim bölgelerinde parlamento seçimi için toplam aday sayısı 2 bin 241 oldu.” ifadelerine yer verildi. Yüksek Seçim Komisyonu, Libya’da 24 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki hakkında idam cezası verilen gayrimeşrû silâhlı milislerin lideri Halife Hafter’in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı. Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu “çifte vatandaşlık” ve haklarındaki “nihai yargı kararı” gibi nedenlerle reddetmişti.

AA

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