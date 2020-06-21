Libya gerilimi tırmanıyor

Libya hükümetinden Mısır’ın askerş müdahale tehdidine kınama geldi. Başkanlık Konseyi Üyesi Ammari Zayid “Sisi’nin beyanı Libya ve Kuzey Afrika’nın güvenliğine tehdittir” dedi.

Libya: Sisi’nin tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Libya’ya yönelik askerî müdahale tehdidinde bulunan açıklamalarını kınayarak “Bu, Libya’nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık müdahaledir.” dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin ordu ziyareti sırasındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Şatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sisi’nin açıklamalarını “savaş davullarını çalmak” olarak nitelendirdi.

Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi ve Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, basına yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin Sisi’nin açıklamalarını reddettiğini bildirdi.

Zayid, Sisi’nin bu beyanının Libya millî güvenliği ve Kuzey Afrika’nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu, uluslar arası teamüller ve anlaşmaları ihlâl ettiğini kaydetti.

Libya’nın birlik ve bağımsızlığı baltalanamaz

Sisi’nin Sirte ve Cufra vilayetinin kendileri için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamasına değinen Zayid, şunları söyledi:

“Libya sınırları içinde bir kırmızı çizgi yoktur. Hükümet, Libya halkını ve coğrafyasını bölme çabasını reddeder, kimsenin mandasını da kabul etmez. Libya hükümeti, ülkenin tamamında devlet egemenliğini tesis etme ve meşrû otoriteye isyanı sonlandırma hakkına sahiptir. Libya, hükümetiyle egemen bir ülkedir. Hiçbir yabancı taraf, Libya’nın halkı, kaynakları, ehliyeti üzerinde hak iddia edemez, birlik ve bağımsızlığını baltalayamaz.” ifadelerini kullandı.

Sisi tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün ülkenin batısında Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, “Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askerî bir görevde bulunabileceği” mesajını vermişti. “Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya’yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız.” ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, “Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun.” demişti. Libya hükümeti daha önce defalarca, ülkenin doğusundaki gayrimeşrû silâhlı güçlerin lideri Halife Hafter’e askerî destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya’yı kınamıştı. Trablus - aa