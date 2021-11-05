Litvanya, Belarus sınırına çelik duvar inşa ediyor

Litvanya, Belarus sınırında yasa dışı göç akınına karşı çelik duvar inşaatına başlayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu.

Avrupa Birliği, Belarus'u, göçmenleri birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Minsk yönetimi bu iddiayı defalarca reddetmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB yaptırımları nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkesinin bundan böyle göçmenleri durdurmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen üç AB üyesi ülkeden Litvanya geçen hafta sınırlarına çelik duvar inşaatına başladığını açıklamıştı. Şu anda ise neredeyse 3 buçuk metrelik duvarın üzerine yarım metrelik dikenli tel konulma işleminin sürdüğü belirtildi.

Litvanya, Eylül 2022'ye kadar duvarın 500 kilometresini inşa etmek için bütçesinden 152 milyon euro ayırdı.

Ağustos ayına kadar Belarus'tan Litvanya'ya 4 bini aşkın göçmen giriş yapmıştı. Sınır güçleri ise bu ağustostan beri 5 bin 600 göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.