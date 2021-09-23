Lübnan'da akaryakıt krizi devam ediyor

Lübnan'da, hükümetin, sübvansiyonu aşamalı olarak kaldırma adımları çerçevesinde yaptığı rekor zamlar da yakıt krizine çözüm olmadı.

Lübnan'da devletin sübvansiyonu aşamalı olarak kaldırma adımları çerçevesinde akaryakıta peş peşe yaptığı zamlara rağmen ülke genelindeki istasyonların önünde sürücülerin uzun kuyruklarda bekleme çilesi devam ediyor.

Ekonomik krizin patlak verdiği yaklaşık 2 yıldan beri temel ihtiyaçları sübvanse eden Merkez Bankası, erimeye devam eden döviz rezervlerine bağlı olarak 12 Ağustos 2021'den itibaren akaryakıta yönelik sübvansiyonu tümüyle kaldırma kararını açıkladı.

Lübnan hükümeti de Merkez Bankası kararından sonra sübvansiyonu aşamalı olarak kaldırma adımları çerçevesinde akaryakıta peş peşe zamlar yapmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarının son 3 ay içinde peş peşe yapılan 4 ayrı zamla 5'e katlandığı Lübnan'da vatandaş, Enerji Bakanlığının 17 Eylül'de yüzde 38 oranında yaptığı zamdan sonra dün açıkladığı yeni zamla artık aşırı yükselen fiyatların krize çözüm olacağını umuyordu.

Söz konusu zamlardan sonra aylardır kapalı olan çoğu istasyon pompalarını açmaya başlamış olsa da bir kesimi hala kapalı ve vatandaşın yoğun talebi nedeniyle yakıt krizinde bir hafifleme görülmedi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezinde aylardan beri kapalı durduktan sonra bugün açılan birçok akaryakıt istasyonunun önünde oluşan kuyruklar da trafiğin aksamasına yol açtı.