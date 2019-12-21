Lübnan'da hükümeti kurma istişareleri başladı

Lübnan'da önceki gün hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, Meclis'teki siyasi güçlerle istişare görüşmelerine başladı.

Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle bu görevi üstlenen Hassan Diyab, başkent Beyrut'taki parlamento binasında gerçekleştirdiği istişarelerin başında Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile ayrı ayrı görüştü.

Lübnan'da ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa eden ulusal birlik hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturmakla görevli Diyab, "teknokratlardan" veya "teknokratlar ile siyasilerden" oluşturulması beklenen kabineye ilişkin görüşlerini almak üzere Meclis'teki Müslüman ve Hristiyan partilerle görüşmeye devam ediyor.

Başbakan Hariri, Diyab ile bir araya geldikten sonra basına yaptığı açıklamada, liderliğini yaptığı Sünni Müstakbel Hareketi'nin Meclis'e gelip tutumuna dair görüşünü ileteceğini söyledi.

Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından iki gündür devam eden protestolara da işaret eden Hariri, gösterilerin barışçıl ve güvenlik güçleriyle gerginliğe girmeden gerçekleşmesi temennisinde bulundu.