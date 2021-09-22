"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Lübnan’ın can damarları tehlike saçıyor

22 Eylül 2021, Çarşamba 16:14
Beka Vadisi’nden doğan ve güneyde Akdeniz’e boşalan Litani Nehri, maruz kaldığı atık sular sebebiyle bölge sakinleri için kanser başta olmak üzere birçok hastalığın kaynağı haline geldi.

Lübnan’ın en önemli su kaynaklarından biri olan doğudaki Beka Vadisi’nden doğan ve güneyde Akdeniz’e boşalan Litani Nehri, 170 kilometrelik güzergâhı boyunca maruz kaldığı atık sular sebebiyle bölge sakinleri için kanser başta olmak üzere birçok hastalığın kaynağı haline geldi.

Çölü olmayan tek Arap ülkesi olarak bilinen Lübnan, Beka bölgesinden başlayıp Suriye sınırlarını aşarak Hatay’dan denize dökülen Asi Nehri başta olmak üzere zengin su kaynaklarına sahip.      

Ülkenin en önemli nehirlerinden Litani, Beka Vadisi’nden güneye 170 kilometre uzandıktan sonra Akdeniz’e dökülüyor.      

Lübnan için önemli bir kaynak olan Litani, yıllardır nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinden ve fabrikalardan gelen atık sular sorununa yönelik hiçbir adım atılmaması sebebiyle hastalıkların kaynağı haline geldi.      

Halihazırda elektrik krizinin yaşandığı Lübnan için hem üzerinde enerji projelerinin gerçekleştirilebileceği hem de sulamada 100’den fazla köy ve beldenin yararlanabileceği Litani Nehri, ihmalin kurbanı olmuş durumda.      

Ülkenin ekonomik açıdan ciddî bir kaybı olan Litani Nehri’ndeki durum, ayrıca çevreyi ve yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan on binlerce insanın sağlığını tehdit ediyor. Litani Nehri yatağına yakın köy ve kasabaların yaklaşık 100 bin Lübnanlının yanı sıra iç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan yaklaşık 70 bin Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.      

Nehirdeki kirlilik ve halkın sağlığına etkileri

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı’na bağlı Litani Nehri Ulusal Biriminin kısa süre önce yayımladığı rapora göre, Beka Vadisi’nde 1000 hektardan fazla tarım arazisi doğrudan Litani Nehri ve kirli akan kollarıyla sulanıyor.      

Nehrin sulama için elverişli olmadığı yönünde pek çok kez uyarıda bulunan Litani Nehri Ulusal Birimi, “nehir suyunu tarım için kullanmanın gıda güvenliğini ve halkın sağlığını tehdit edebileceğini” bildirdi.      

Litani Nehri yatağına yakın köy ve beldelerdeki kanser oranlarının ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek olduğuna dikkati çekilen raporda, “Kanalizasyon ve atık su haline dönüşen Litani Nehri, hastalık ve salgınların taşıyıcısı olduğu gibi yeraltı sularının da kirlenmesine yol açıyor.” ifadeleri kullanıldı.      

Kötü yönetimler sonucu zenginlikler heba edildi      

Litani Nehri Ulusal Birimi Müdürü Sami Ulviye, yaptığı açıklamada, nehrin kirli atıklardan temizlenememesinin sebebi olarak, ülkenin bağımsızlığına kavuştuğu 1943 yılından beri su kaynaklarındaki kötü yönetime dikkati çekti.      

Hızla genişleyen imara rağmen kanalizasyon şebekelerine dair planlamanın olmadığını aktaran Ulviye, denetim yapılmadığı için bölgede tarım arazilerinin hiçbir çevre tedbirine riayet edilmeden sanayi bölgelerine dönüştürüldüğünü savundu.  

“Bölge sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor”      

Litani Nehri yakınlarındaki Havş er-Rafika Beldesi sakinlerinden Ebu İmad, “Yıllardır kanalizasyon suları Litani Nehri’ne karışıyor. Bu da bölge sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor.” dedi.      

Nehirden sulanan tarım arazilerinden elde edilen ürünlerin de sağlıklı olmadığına işaret eden Ebu İmad, “Bu durum, Litani Nehri’nin yatağına yakın bütün yerleşim yerleri için geçerli.” diye konuştu.      

Nehirdeki durum bir çevre felaketi

Nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinden Er-Ravda Beldesi Belediye Başkanı Macid Yunus da nehirdeki durumun hem bölge sakinleri hem de çevre için bir felâket oluşturduğu uyarısında bulundu.       Yunus, “Tarım ürünleri sağlıksız, Litani Nehri’nin oluşturduğu göletteki balıklar da aynı şekilde sağlıklı değil. Yetkililer sürekli atık suların nehre akmasının önleneceği yönünde konuşuyor ancak hiçbir adım atılamıyor.” dedi.      

Lübnan makamları Nisan 2021’de Litani Nehri yatağındaki Karun Baraj göletinde telef olan 120 ton balığı toplamıştı. Çevre uzmanları da söz konusu balıkların, Litani Nehri’ne akmaya devam eden atık sular sebebiyle telef olduğuna dikkati çekmişti. Lübnan Tarım Bakanlığı, atık suların aktığı Karun Barajı göletinde balık avlamayı 2018 yılından beri yasaklamış durumda.   

Etiketler: Lübnan, tehlike
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Afganistan'da 18 milyon kişi yardıma muhtaç'

    AB'den az gelişmiş ülkelere vereceği ticari imtiyazlar için çevre şartı

    Filistin vatandaşını önce yaraladılar, sonra gözaltına aldılar

    'Alım gücü zamlarla eriyor'

    Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

    '83 milyon, huzura hasret'

    'Geçiş süreci iyi yönetilmeli'

    Biden: En iyi yol, iki devletli çözüm

    Çanakkale köprüsü geçiş ücreti 15 Avro

    Doğu Türkistan için 40 dilde çağrı

    ABD'de İsrail için planlanan 1 milyar dolarlık yardım bütçeden çıkarıldı

    İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8 oldu

    İstanbul için sarı uyarı

    Taliban, BMGK görüşmelerine katılmak istiyor

    Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

    Barınamıyoruz

    Fransız Bakan: İslam, büyük coğrafi alanı ve geniş zaman dilimini kapsayan bir medeniyettir
    📷

    Kaçkarlarda bir ilk

    Doğal gaz fiyatları zorlayacak

    Biden: Acil ve yaklaşmakta olan bir krizle karşı karşıyayız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Genel

    Barınamıyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Merhamet anneden öğrenilir
    Süleyman KÖSMENE

    Ene’yi kabul etmeyen bir hizmet
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.