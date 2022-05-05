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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Lukaşenko: Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasını beklemiyordum

05 Mayıs 2022, Perşembe 14:16
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki “askeri operasyonunun” bu kadar uzun sürmesini beklemediğini belirterek, savaşı durdurmak için "her şeyi" yaptığını iddia etti.

Lukaşenko, The Associated Press’e verdiği demeçte Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesini desteklediğini yineleyerek, “Operasyonun, Rusların dediği gibi bir plana göre mi yoksa benim hissettiğim gibi mi ilerleyeceğini bilemiyorum. Ancak bu operasyonun uzadığını hissediyorum.” dedi.

Belarus lideri, ülkesinin barıştan yana olduğunu belirterek, Ukrayna’nın Rusya’yı “tahrik” ettiğini iddia etti.

Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmediklerini kaydeden Lukaşenko, “savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz.” dedi.

Lukaşenko, ülkesinin de katkılarıyla müzakerelerin başladığını ancak şu anda Ukrayna’nın bu müzakerelerle ilgilenmediğini iddia etti.

Belarus askeri yetkililerinin planladığı ve Ukrayna tarafından da endişeyle karşılanan askeri tatbikatlarla ilgili bir soru üzerine Lukaşenko, bu tatbikatların kimseyi tehdit etmediğini belirterek şunları söyledi. “Biz kimseyi tehdit etmiyoruz ve kimseyi tehdit etmeyeceğiz. Bize kimin karşı olduğunu biliyoruz. Burada Batı'da bir tür savaş kesinlikle Belarus devletinin çıkarına değil. Batı huzur içinde uyuyabilir.”

Euronews Türkçe

Etiketler: Lukaşenko, Ukrayna, savaş
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