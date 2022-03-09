"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Lviv'de sivillere silah eğitimi veriliyor

09 Mart 2022, Çarşamba 11:49
Rusya'nın saldırılarına karşı kendi güvenliğini sağlamak isteyen siviller, eski askerlerden silah kullanma dersi aldı.

Lviv şehirdeki bir sinema salonunda toplanan siviller, teorik bilginin ardından ellerine aldıkları kalaşnikof tüfekle alıştırma yaptı.

Soyadını açıklamayan Helen, kendisini ve sevdiklerini korumak için eğitime katıldığını söyledi.

Helen, "Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Lviv, sivil, eğitim
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

    İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi

    Ukrayna, savaşta ölen Rus asker sayısını açıkladı

    Avusturya'da aşı zorunluluğu askıya alındı

    "Çernobil Nükleer Santrali'nin veri sistemiyle bağlantı koptu"

    Ukrayna’da geçici ateşkes başladı

    Lviv'de sivillere silah eğitimi veriliyor

    İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının etkisi olması bekleniyor

    Krizin yükünü kadınlar çekiyor

    Gıdada kritik eşikteyiz

    Esnaf kapanma noktasında

    'Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasaklıyoruz'

    Zamlara dur diyelim

    NATO olağanüstü toplanıyor

    Bursa Bediüzzaman Mevlidi 20 Mart’ta

    Eğitim işsizlik üretiyor

    Ekonomi odaklı seçmen AKP’den koptu

    31 Mart’ta HGS dönemi başlıyor

    Motorine bir yılda % 235 zam

    Yağ krizinden, hayvancılık krizine

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yaftanın hukukta yeri yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Vazifeni yap, gerisine karışma!
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin su-i istimale uğraması faciadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mart’ta yükselen şahlanış
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo ile kim övünür?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Annelerimiz
    Ahmet BATTAL

    Özgürlükler hürriyetlerle çatışıyor mu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazan’da kalbin hissesi fazla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.