Lviv'de sivillere silah eğitimi veriliyor

Rusya'nın saldırılarına karşı kendi güvenliğini sağlamak isteyen siviller, eski askerlerden silah kullanma dersi aldı.

Lviv şehirdeki bir sinema salonunda toplanan siviller, teorik bilginin ardından ellerine aldıkları kalaşnikof tüfekle alıştırma yaptı. Soyadını açıklamayan Helen, kendisini ve sevdiklerini korumak için eğitime katıldığını söyledi. Helen, "Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak." ifadelerini kullandı. AA

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