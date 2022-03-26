"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Lviv'de yakıt deposuna saldırı

26 Mart 2022, Cumartesi 20:45
Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

 

AA

Etiketler: Lviv, yakıt deposu
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Biden, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

    Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

    BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 136 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Davutoğlu AKP’lilere seslendi

    Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

    Yemen'de 200 bine yakın göçmenin yardıma muhtaç olduğu açıklandı

    İran'dan Suudi Arabistan ve Kuveyt'e tepki

    Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    Esnaf, çiftçi feryad ediyor: Çoluğuma çocuğuma taş mı götüreyim

    İkinci buluşma yarın

    Filistin'deki İsrail yerleşimleri 8 yılda yüzde 23 arttı

    Ukrayna'daki 14 kentin belediye başkanı Rusya tarafından rehin alındı

    'Çatıdan akan bir damla suyu bile israf etmemeliyiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tevafuk zinciri ve inayet
    Cevher İLHAN

    “Dolar 20-30 lira olacak’ diyorlar!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yapısal kusurun standart formülü: 1809X500=1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl katılır? (1)
    H. Muharrem OKUR

    Zindanlarda geçen bir ömür
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim de olmaz
    Risale-i Nur'dan

    Konuşan yalnız hakikattir
    Ahmet Cemil Çökren

    Metaverse - Kâinat ötesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.