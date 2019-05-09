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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Macaristan'a göçmen tepkisi

09 Mayıs 2019, Perşembe 23:17
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Macaristan'da iltica başvuruları, içeriğine bakılmadan sadece sert kanunlara dayanılarak otomatik olarak reddediliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ederek 2 Afganistanlı aileyi ülkeden çıkmaya zorlamasına tepki gösterdi.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Macaristan'ın 7'si çocuk 11 kişiden oluşan 2 aileyi ocak ayından bu yana Sırbistan sınırındaki 2 kampta (transit bölge) tuttuğu, yetkililerin 7 Mayıs gecesi iki aileyi sınırdaki dikenli tel örgüdeki kapıya getirerek onlara Sırbistan'a geri dönmemeleri halinde uçakla Afganistan'a geri gönderileceklerinin söylendiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin, ''Bu ailelerin durumu Macaristan ile ilgili var olan derin endişelerimizi güçlendiriyor. Macaristan'da iltica başvuruları, içeriğine bakılmadan sadece sert kanunlara dayanılarak otomatik olarak reddediliyor.'' şeklindeki sözlerine yer verildi.

BMMYK'nin Afgan ailelerin geri yollanmasını engellemek için Macaristan'daki ilgili kurumlara başvuru yaptığı ifade edilen açıklamada, tüm bu adımlara rağmen ailelerin Sırbistan'a geri yollandığı kaydedildi.

Afgan ailelerin Sırbistan'da kampa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, ''Ailelerin BMMYK'ye verdiği bilgiye göre, Macar yetkililer beş gün boyunca yetişkinlere hiçbir şey vermedi. Bu olay, (Macaristan'daki) kamplarda iltica başvurusu reddedilen kişilere yiyecek verilmediği söylemlerini güçlendiriyor.'' ifadesi kullanıldı.

BMMYK'nin Macar hükümetine, iltica başvurusunda bulunanlara başvuruları neticeleninceye kadar yiyecek sağlanması çağrısında da bulunduğu açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) geçici kararı neticesinde dört çocuk ve anneden oluşan başka bir ailenin kampta kalabildiği bilgisi yer aldı.

AA

Etiketler: BM, Macaristan, tepki, göçmen
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