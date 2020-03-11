Macaristan'da "acil durum" ilan edildi

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde 'acil durum' ilan etti.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen 'acil durum' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı. Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti. Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.