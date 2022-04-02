Macaristan'da seçim heyecanı

Macaristan halkı, yarın sandık başına gidecek. Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanacak.

Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için yarın sandığa gidecek.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanacak.

Toplam 199 sandalyeli Macaristan parlamentosunda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı "dar bölge sistemi"ne göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenlerin yüzde 41'i Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakını, yüzde 39'u Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog partisinin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik"i desteklerken yüzde 16'sı ise kararsız kaldı.

Parlamentoya giriş barajı olan yüzde 5'i, sadece Fidesz-KDNP ittifakı ve Macaristan İçin Birlik'in aşması öngörülüyor.

Muhalefetin ortak başbakan adayı, kendisine pek şans tanınmamasına rağmen sonbaharda muhalefetin düzenlediği ön seçimlerini kazanan Peter Marki-Zay, Fidesz-KDNP ittifakının başbakan adayı ise 2010'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Viktor Orban olarak belirlendi.