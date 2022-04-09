“Macaristan’la tek benzerlik 6 rakamı“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ün sorularını cevapladı.

“Macaristan’da Orban’ın seçim zaferi, burada bir umutsuzluk yarattı ittifaklar konusunda. Altı parti benzerliği özellikle bu yorumlara yol açtı? Siz nasıl değerlendirdiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Tek benzerlik 6 rakamında... Orada ittifakın yapısı, daha çok sol partilerden oluşuyor. (...) Küçük bir kentin muhafazakâr belediye başkanını aday gösterdiler. Ne ittifakın solcu seçmenlerine hitap edebildi ne de sağcı seçmenlere “popülist bir liderle yarışabilecek çapta” olduğunu gösterebildi. Ayrıca ekonomik göstergeler de vatandaşların mutsuz olmasına yol açmayacak kadar iyi... Enflasyon yüzde 8,3; işsizlik yüzde 4,5; kişi başına milli gelir ise 18 bin Dolar seviyesinde. Bizde milli gelir 8 bin dolar. Enflasyon yüzde 60’ın üzerinde. Ben size sorayım, benzerlik nerede?” cevabını verdi.