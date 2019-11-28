Macaristan-Sırbistan sınırında göçmen hareketliliği

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Düzensiz göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı." dedi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzensiz göçmenlerin Sırbistan'dan Macaristan'a girebilmek için sınırda kazdıkları 2 tünelin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Sırp-Macar sınırında düzensiz göçmen hareketlerinde ciddi artış görüldüğünü söyledi. Macaristan'ın düzensiz göçle mücadele etmeye devam ettiğini belirten Gulyas, bu yıl düzensiz göçmenlerin 11 bin 808 defa Macaristan-Sırbistan sınırındaki dikenli telleri aşarak Macaristan'a girmeye çalıştığını dile getirdi. Gulyas, düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girebilmek için yeni teknikler geliştirdiğine dikkati çekerek, "Düzensiz göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis (Macaristan-Sırbistan), sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı. Birisi Csongrad bölgesindeki Asotthalom'da 34 metre, diğeri ise Bacs-Kiskun bölgesindeki Csikera'da 21,7 metre uzunluğunda." ifadesini kullandı. Sınır koruma kuvvetlerinin söz konusu tünelleri kapattığını da vurgulayan Gulyas, düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girişlerinin her alanda engellendiğini söyledi. AA

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