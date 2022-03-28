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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Macron'dan 'Putin' açıklaması: Ona kasap demeyeceğim

28 Mart 2022, Pazartesi 11:51
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin için ABD Başkanı Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti. Macron, "Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.

Macron, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak istediklerini belirtti.

Bunu yaparken "sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması" gerektiğini ifade eden Macron, Putin ile görüşmeye devam ettiğini, onun için "kasap" ifadesi kullanmayacağını kaydetti.

Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz" dedi.

Avrupa'nın Moskova ve Washington arasındaki "soğuk savaşta" yer almadığını vurgulayan Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani operasyon düzenlenmesi konusunda Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada Putin için "O bir kasap" ifadesini kullanmıştı.

NTV

Etiketler: Macron, Putin, açıklama, kasap
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  • Gültekin

    28.3.2022 12:13:55

    Fransa'nın nasıl terör guruplarına destek verdiğini çok iyi biliyoruz, Suriye'nin Kuzey sınırlarının nasıl köstebek gibi yer altını oyulmasına verdiğiniz desteği biliyoruz, böylece bir çok masumun ölümüne, yaralanmasına sebep olduğunuzu da biliyoruz, sizin kasap demenize hiç gerek yok çünkü sizde aynı meslektensiniz.

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