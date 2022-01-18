Martin Luther King anılıyor

ABD’nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. için başşehir Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde faaliyetler düzenlendi.

Martin Luther’in hayali

ABD’de her yıl Ocak ayının 3. pazartesi düzenlenen Martin Luther King Günü, bu yıl da birçok faaliyete sahne oldu. Aynı zamanda federal tatil olan günde, siyahî Amerikalıların yoğun yaşadığı New York’ta da sabah erken saatlerde programlar düzenlendi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington’da sivil haklar aktivisti siyahî Rahip Al Sharpton’ın organize ettiği anma programına sesli mesaj gönderdi. Yellen, mesajında, “ABD ekonomisinin dağılımında siyahilere haksızlık yapıldığını” söyledi ve “Hazine’nin ırksal servet ayrımcılığını azaltmak için yapması gereken daha çok iş var.” ifadesini kullandı. Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King Günü vesilesiyle önceki gün paylaştığı yazılı mesajda, “Ülkemiz için bir leke olan ırkçılık ve beyaz üstünlüğü belasıyla yüzleşmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.