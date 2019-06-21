Meksika'da göçmenlere eve dönüş için '1 dolarlık bilet'

Orta Amerika’dan gelen göç dalgasıyla baş etmekte zorlanan Meksika’da bir havayolu şirketi; Kosta Rika, El Salvador ve Guatemalalı göçmenleri ülkesine geri dönmeleri konusunda teşvik etmek için ‘1 dolarlık’ bilet önerisinde bulundu.

Volaris adlı şirket, sosyal medyadan duyurduğu ‘The Reuniting Families’ (Aileleri Birleştirmek) programı kapsamında ‘göçmenlerin ülkesine geri dönmelerine yardımcı olmayı’ hedeflediğini duyurdu.

‘1 dolarlık bilet’ teklifi ‘yasadışı göçmen statüsünde’ olan Orta Amerikalıları kapsayacak ve 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Uçuşlar da ABD sınırında bulunan Tijuana ve Ciudad Juarez ile Guadalajara ve Mexico City havaalanlarından yapılacak.

Vergiler hariç sadece 1 dolara bilet alan yolculardan ‘bir sonraki en uygun koltuğu’ kabul etmeleri istenecek.

Yetişkinlerden kimlik, çocuklardan ise pasaport ya da doğum sertifikası talep edilecek.

Solcu Andres Manuel Lopez Obrador, geçen yıl Meksika devlet başkanlığına geldikten sonra daha esnek bir göçmen politikası izleyeceğini duyurmuş, bu da Orta Amerika’dan ülkeye bir göç dalgasına neden olmuştu.

Ancak göçmen krizi nedeniyle Meksika sınırını kapatma tehdidinde bulunan Washington, sınırı geçerek ABD’ye gelen göçmenlerin rekor sayıya ulaştığını savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’yı ek gümrük vergisiyle tehdit etmesi üzerine, iki hükümet uzlaşmaya varmış ve Meksika güney sınırını gözetleme konusunda daha sıkı önlemler almıştı.