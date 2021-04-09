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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Meksika'dan ABD’ye 'mülteci akını' uyarısı

09 Nisan 2021, Cuma 13:07
Meksika, ABD’nin Honduras, El Salvador ve Guatemala’ya her yıl 2 milyar dolar yatırım yapması gerektiğini belirterek, aksi durumda bu ülkelerden mülteci akının büyüyerek daimi hale geleceğini bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve El Salvador'a yatırım yapılması teklifinde bulunarak, Washington yönetiminin bu konuda ortak çaba harcamasını beklediklerini söyledi.

"Eğer bölgeye özellikle demografi ve ekonomi olmak üzere farklı açılardan bakarsanız, gelecek yıllarda mülteci akının büyümesi ve daimi hale gelmesi kesindir." diyen Ebrard, ABD’nin bu durumda bu ülkelerin kalkınması için her yıl 2 milyar dolar harcamak durumunda kalacağını dile getirdi.

2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı

Guatemala ve El Salvador, güney sınırında bulundukları ABD’ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (CBP) 2 Nisan’da yapılan açıklamada, martta ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken yakalanan göçmen sayısının 171 bini aştığı ve bu rakamın 2006'dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu kaydedilmişti.

AA

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