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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Meksika: Refakatsiz göçmen çocukların durumu "çok endişe verici"

22 Nisan 2021, Perşembe 16:26
Meksika, ABD sınırındaki binlerce refakatsiz göçmen çocuk için 17 barınak kurmayı planlıyor.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin güney, Meksika'nın kuzey sınırındaki refakatsiz göçmen çocukların durumunun "çok endişe verici" olduğunu belirterek bu çocukların refahının sağlanması için kapasitenin genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Obrador, refakatsiz göçmen çocukları korumak için sınırda önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Refakatsiz göçmen çocuklar için Meksika'nın kuzeyinde kurulması planlanan 17 barınağın, Meksika Çocuk Esirgeme Dairesi tarafından inşa edileceği ve işletileceği belirtildi.

Meksika Çocuk Esirgeme Kurumu, kuzeydeki Tamaulipas eyaletinde 2 bin 314 refakatsiz çocuğun bulunduğu 4 barınağı işletiyor.

Refakatsiz çocuklar konusu

ABD'de her yıl mart ve nisan ayları, göçmen yoğunluğunun en yüksek olduğu aylar olsa da refakatsiz göçmen çocuklar konusunun daha önce bu derece ciddi boyutlara ulaşmadığı belirtiliyor.

Biden yönetimi sınırı geçmeye çalışan birçok göçmeni geri çevirirken 18 yaşın altındaki kişileri bırakmayarak önce gözaltına alıyor, ardından da sınır bölgesindeki göçmenlik merkezlerine gönderiyor.

ABD hükümet verilerine göre, ülkede verilerin tutulmaya başlandığı 2010'dan bu yana Meksika sınırındaki en yüksek refakatsiz çocuk sayısına ulaşıldı.

CNN'in ulaştığı verilere göre, ABD'de 28 Mart itibarıyla 18 binden fazla refakatsiz çocuk, hükümetin gözetiminde bulunuyor.

Çocukların içinde bulunduğu şartlar tartışılıyor

Öte yandan gözaltı süresi dolan çocukların yerleştirildiği göçmenlik merkezlerindeki şartlar, ABD kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olarak öne çıkıyor.

Göçmen çocukların tutulduğu bu merkezlere basının uzun süre girememesi üzerine, Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Henry Cuellar, 22 Mart'ta ilk kez 1000 çocuğun tutulduğu bir merkezden fotoğraflar yayımladı.

Biden döneminde yayımlanan ilk fotoğraflar olma özelliğini taşıyan bu karelerde çocukların yerlerde yattığı ve Kovid-19'dan korunma açısından uygun ortamlarda tutulmadığı gözler önüne serildi.

AA

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