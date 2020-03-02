Meriç’ten geçişler sürüyor

Göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde binmeleri dolayısıyla sıkıntı yaşıyor. Nehirdeki adacıkta kalan yaklaşık 30 düzensiz göçmen, Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edirne’den Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor. Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri’ni aşmak için sınır köylerine geliyor. Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor. Meriç Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Bir gazeteci, kıyafetleri ıslanan kişiye kazağını verdi. Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene müdahale etti. AA

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