Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Muhammed ez-Zahravi, “İsrail, kutsal şehirde hiçbir kanunî, tarihî ve dinî meşruiyete sahip değildir.” dedi.

Komisyon Başkanı Muhammed ez-Zahravi tarafından okunan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in “Kudüs ve Mescid-i Aksa’yla ilgili tüm kararların İsrail tarafından alınacağına” ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Zahravi, bu türden açıklamaların tüm bölgede dinî savaşlar çıkarmak için ateşlendiğine dikkati çekerek, Bennett’e iki milyar Müslüman’ın sabrını denemeyi bırakması çağrısı yaptı.

Zahravi, açıklamaları, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın dinî ve tarihî realitisine karşı yapılmış bir darbedir” şeklinde değerlendirdi. Zahravi, Mescid-i Aksa’nın Ürdün Haşimi Krallığı vesayetinde olduğunu, ülkesinin buranın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine kati olarak karşı çıktığını vurgulayarak, “144 dönümlük alana sahip Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanların hakkıdır. Kudüs, Filistin’in ebedî başkenti olarak kalacaktır” dedi.