Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi. Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi. Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı. Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı. AA

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