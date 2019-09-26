Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi.
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.
Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.
Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.
Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı.
AA