Mesut Özil’lere ihtiyacımız var

Uluslararası Af Örgütü, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlâllerine tepki gösteren Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan rahatsızlığı sürüyor: Özil, Çin'deki PES oyunlarından çıkarılıyor Çin'in Uygur zulmünü eleştiren Mesut Özil’e Çin sansürü Pompeo'dan Mesut Özil'e destek Euronews’te yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil’in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Uygur Türklerine yönelik ihlâllerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, “Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlâllerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil’in bu tepkisi üzerine, Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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