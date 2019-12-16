"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Çin'in Uygur zulmünü eleştiren Mesut Özil’e Çin sansürü

16 Aralık 2019, Pazartesi 19:58
Çin televizyonu, Mesut Özil’in Uygur tepkisi sonrası Arsenal’in maçını yayından kaldırdı.

Bu zulme sessiz kalamazsınız

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Mesut Özil’in Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’deki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan İslam dünyasına tepki göstermesinin ardından, bu futbolcunun formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in maçını yayından kaldırdı.

CCTV’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Arsenal ve Manchester City arasında oynanacak maç, televizyonun canlı yayın programından kaldırıldı.  Kanal, iptal ettiği Arsenal maçı yerine daha önce oynanan Tottenham-Wolverhampton maçını ekrana getirdi. Özil, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı medyasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri hakkında haberler yapılırken, Müslüman dünyasının konuya sessiz kaldığı eleştirisinde bulunmuştu. Çin Futbol Federasyonu, Özil’in yorumlarında “büyük öfke ve hayal kırıklığı” olduğu açıklamasını yapmıştı. Arsenal’den yapılan açıklamada ise söz konusu paylaşımın Özil’in kişisel görüşleri olduğu belirtilerek, “Arsenal, bir futbol kulübü olarak politikaya karışmama ilkesine her zaman bağlıdır.” ifadesi kullanılmıştı. Premier Lig, yurt dışında en büyük geliri elde ettiği Çin’deki yayın kuruluşlarına, 2019-2022 dönemi için 700 milyon dolar tutarında yayın hakları satışı gerçekleştirmişti.      

***

BM RAPORU: ÇİN UYGUR TÜRKLERİNİ TOPLAMA KAMPLARINA GÖNDERİYOR

Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “mesleki eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbiri” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.  BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.  

Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helâl mi?

    İsrail'e 1 günde 8 kınama

    Karanlık tünele girdik farkında değiliz

    Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?

    Güvenlik soruşturmasına yargı freni

    Plansız alış veriş israfa sebep oluyor

    Çin'in Uygur zulmünü eleştiren Mesut Özil’e Çin sansürü

    Bu nasıl ihale?

    İşsizlikte yükseliş sürüyor

    Hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek oluyor...

    DP İstanbul İl Başkanı yeniden Arda oldu

    Lübnan, başbakanını bekliyor

    ABD, Afganistan'daki asker sayısını azaltıyor

    Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları 15'inci gününde

    Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı yapılacak: Beklentiler neler?

    Hindistan geneline yayılan protestolar artarak devam ediyor

    İdam cezası alabilir

    Demokrasi için birlik zamanı

    Her çocuğun kitaplığı olsun

    Cesur kalem Eşref Edip’i rahmetle anıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu “istişare” yeter mi?
    Genel

    Karanlık tünele girdik farkında değiliz
    Ahmet BATTAL

    Ufukta adalet, keyfiyet ve keyfîlik
    Genel

    Güvenlik soruşturmasına yargı freni
    Genel

    Helâl mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda kısa sûre okumanın faziletleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Korku atmosferi dağılmalı
    Genel

    Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?
    Genel

    Plansız alış veriş israfa sebep oluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.