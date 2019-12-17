Pompeo'dan Mesut Özil'e destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türkleri konusunda açıklamalarda bulunan futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti. Pompeo, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında 'Doğu Türkistan' haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti. Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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