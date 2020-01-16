Mısır’da OHAL’e 11. uzatma

Mısır yönetimi, olağanüstü hali 11’nci kez uzattı.

Mısır’da 2017’den bu yana uygulanan olağanüstü hal, 27 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere üç ay daha uzatıldı. Mısır Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin olağanüstü halin ülkenin tamamında üç ay daha uzatılması yönündeki kararı, 454 milletvekilinin bulunduğu Meclis’te üçte ikilik çoğunluğun oyunu alarak onandı. İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017’de düzenlenen ve IŞİD’in üstlendiği 45 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıların arından Cumhurbaşkanı Sisi, üç ay süreyle olağanüstü hal ilân edildiğini duyurmuştu. Olağanüstü hal uygulaması son olarak 26 Ekim 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere 10. kez uzatılmıştı. AA

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